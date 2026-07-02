CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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02.07.2026 13:45:31
UK car finance compensation delayed as tribunal pauses scheme
FCA programme thrown into doubt by challenges from lenders and consumer groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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