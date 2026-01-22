AFC Ajax Aktie

AFC Ajax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0H0RS / ISIN: NL0000018034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 16:53:25

UK civil servant in charge of Ajax armoured vehicles sacked from role

Chris Bowbrick ‘no longer’ responsible for delivery of troubled Ministry of Defence programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AFC Ajax N.V.

mehr Nachrichten