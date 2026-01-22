AFC Ajax Aktie
WKN: A0H0RS / ISIN: NL0000018034
|
22.01.2026 16:53:25
UK civil servant in charge of Ajax armoured vehicles sacked from role
Chris Bowbrick ‘no longer’ responsible for delivery of troubled Ministry of Defence programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!