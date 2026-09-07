Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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08.09.2026 01:01:05
UK competition watchdog seeks to work with MoD to curb bid-rigging
CMA petitions government to get behind crackdown on public procurementWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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