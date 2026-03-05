RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
05.03.2026 13:43:20
UK competition watchdog to review private dentistry market after prices rise by 23%
CMA says it wants to ensure market ‘working well for consumers’ as figures show one in five seeking private careThe UK’s competition watchdog has launched a review into the £8bn private dentistry market after the price of a consultation increased by nearly 25% over a two-year period.One in five people in Great Britain sought private dental care in 2024 in part because they could not access NHS treatment. Announcing its investigation, the Competition and Markets Authority (CMA) said it wanted to make sure the market was “working well for UK consumers”. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|31,00
|3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.