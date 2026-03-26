Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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26.03.2026 07:00:28
UK consumer confidence has ‘collapsed’ during Iran war, retail industry says
BRC survey finds public even more pessimistic about finances as higher energy prices fuel inflation fearsConsumer confidence in the UK has “collapsed” since the start of the Iran war, according to new research from the British Retail Consortium.The sharp rise in energy prices caused by the effective closure of the strait of Hormuz and attacks on infrastructure in the region has led to fears of higher inflation and weaker growth across oil-importing countries. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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