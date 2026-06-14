Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.06.2026 01:01:02
UK consumer losses as a result of financial fraud hit 4-year high in 2025
Figures will intensify pressure from banks for government to force tech groups to crack down on fraudulent activityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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