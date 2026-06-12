Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 14:27:32
UK demand for SpaceX shares ‘like nothing we have seen before’, say platforms
Two-fifths of UK applicants received fewer shares than they asked for at the record-breaking IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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