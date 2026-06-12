Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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12.06.2026 08:32:45
UK economy contracts as Iran war impact felt
The contraction in April comes after the economy saw stronger than expected growth in March.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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