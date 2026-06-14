CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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14.06.2026 19:56:07
UK electric car sales target set to be weakened
The new target hasn't yet been decided, with different numbers under consideration, the BBC understands.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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