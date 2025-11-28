UK energy bill payers will hand £2bn a year to EDF for new power stations

EDF Aktie

WKN: A0HG6A / ISIN: FR0010242511

WKN: A0HG6A / ISIN: FR0010242511

28.11.2025 12:30:20

French government-owned company to receive funding for Hinkley Point C and Sizewell C Business live – latest updatesUK energy bill payers will hand over £2bn a year in subsidies to EDF, the French company building two nuclear power stations, according to government figures.EDF, owned by the French government, will be entitled to £1bn in annual payments as soon as Hinkley Point C, in Somerset, comes on to the grid in 2030. The sum is due under the contracts-for-difference system that guarantees low-carbon energy companies a fixed price for the electricity they generate. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
