Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
14.04.2026 15:00:43
UK faces biggest hit to growth from Iran war of major economies, IMF says
The financial body cuts its growth forecast for the UK and warns the war threatens to throw the global economy "off course".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!