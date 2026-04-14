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Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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14.04.2026 15:00:43

UK faces biggest hit to growth from Iran war of major economies, IMF says

The financial body cuts its growth forecast for the UK and warns the war threatens to throw the global economy "off course".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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