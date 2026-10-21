Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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21.10.2026 22:07:28
UK fighter jets to protect Saudi Arabia from Houthi attacks
The UK is sending military support to Saudi Arabia as Iran-aligned Houthi rebels launch repeated attacks on the kingdom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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