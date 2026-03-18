Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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18.03.2026 06:00:15
UK fights to keep selling more potent cannabis products in EU ‘reset’ talks
British food and drinks supplements can contain 10mg of marijuana or hemp-derived CBD, five times Europe’s daily limitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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