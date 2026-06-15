Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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15.06.2026 17:39:55
UK financial regulator gears up to levy bigger fines
Move by FCA comes after it was forced to reduce penalties by recent court challengesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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