DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
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11.05.2026 16:08:26
UK fintech Wise makes US trading debut with dual listing
Billionaire Peter Thiel, Silicon Valley’s Andreessen Horowitz and UK-based Baillie Gifford were among its early investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|DUAL Co., Ltd.
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