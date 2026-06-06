Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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06.06.2026 06:00:13
UK first-time buyers turn to Grandpa and Grandma for financial help
Relatives other than parents have become a key source of funding for younger buyers, study findsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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