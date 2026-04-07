Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
|
07.04.2026 11:50:07
UK government caps student loan interest rates at 6% from September
Minister says change for plan 2 and 3 loans in England and Wales will ‘protect borrowers’ from impact of global conflictUK politics live – latest updatesThe interest rate on plan 2 and plan 3 student loans will be capped at 6%, the Department for Education has announced.Graduates with plan 2 loans currently pay interest rates based on the retail price index (RPI) measure of inflation, plus up to 3% based on their earnings. Current students on plan 2 and plan 3 loans attract an interest rate of RPI +3% while they are studying. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Discover Financial Services
Analysen zu Discover Financial Services
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX zieht an -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.