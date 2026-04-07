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07.04.2026 11:50:07

UK government caps student loan interest rates at 6% from September

Minister says change for plan 2 and 3 loans in England and Wales will ‘protect borrowers’ from impact of global conflictUK politics live – latest updatesThe interest rate on plan 2 and plan 3 student loans will be capped at 6%, the Department for Education has announced.Graduates with plan 2 loans currently pay interest rates based on the retail price index (RPI) measure of inflation, plus up to 3% based on their earnings. Current students on plan 2 and plan 3 loans attract an interest rate of RPI +3% while they are studying. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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