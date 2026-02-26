Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
26.02.2026 06:00:29
UK government debt sales set to fall for first time in four years
Big banks forecast £247bn of gilt issuance in coming fiscal year amid chancellor’s drive to rein in borrowingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!