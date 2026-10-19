Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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19.10.2026 09:00:21
UK government promises disabled air passengers better safeguards
Despite recent progress, almost a fifth of air travellers with disabilities are still dissatisfied with their experience
Disabled passengers will have better safeguards when flying, the government has pledged, including protection from damaged wheelchairs and support from trained staff.
A report from an industry-led accessibility group said there was “much more to be done” but progress was being made, a year after a review led by Tanni Grey-Thompson demanded action to improve air travel in response to numerous incidents in which passengers had been left stranded without assistance.Continue reading...
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