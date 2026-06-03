Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
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03.06.2026 19:19:09
UK government urges companies to share data about AI effects on workforce
Move comes amid concerns that AI will exacerbate youth unemploymentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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