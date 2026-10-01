Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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01.10.2026 08:59:04
UK house price growth halves amid rising mortgage interest rates
Prices fell by 0.2% month on month in September as average price of a home slipped to £274,251, says Nationwide
Annual house price growth halved in the UK last month, as economic uncertainty sparked by conflict in the Middle East continued to deter homebuyers.
The average price of a British home rose 0.8% in the year to September to £274,251, according to Nationwide. That was half the rate recorded in August, when house prices grew 1.6% year on year. It also marked the slowest pace of home price growth since December last year.Continue reading...
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