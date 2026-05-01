RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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01.05.2026 08:48:51
UK house price rise defies economic impact of Iran war
Unexpected increase in April supported by relative strength in household financesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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