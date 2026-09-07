Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.09.2026 08:55:58
UK house prices fall for first time since 2023, led by London and south-east
Average property cost £298,468 in August, down by 0.4% year on year owing to interest rates and uncertaintyBusiness live – latest updatesUK house prices have fallen for the first time in almost three years, as prospective buyers were squeezed by higher mortgage rates, geopolitical uncertainty and stretched affordability.Prices have dropped by 0.4% compared with a year ago, the first year-on-year decrease since November 2023, according to the lender Lloyds. That came in below expectations of a 0.2% annual rise, according to a poll of economists by Reuters. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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