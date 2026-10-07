UK house prices flatline as rising mortgage costs weigh on market

Average cost of home in September was £298,441, says Lloyds – about the same as year earlier and in August

UK house prices flatlined in September, according to a leading index, as rising mortgage costs started to weigh on the market.

The average cost of home last month was £298,441, roughly the same as it was a year earlier and in the previous month, according to the tracker from Lloyds previously known as the Halifax HPI.