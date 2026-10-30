UK house prices grow at slowest pace in two years as mortgage rates rise

Average price for property stands at £273,566 in October, flat on previous month, says Nationwide

UK house prices grew by an annual rate of just 0.5% in October, the slowest pace in more than two years, as higher mortgage rates put off potential buyers.

The average price for a property in the UK stood at £273,566 in October, flat on the previous month and down from 0.8% in the year to September, according to the lender Nationwide.