Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.09.2026 10:32:48
UK house prices rise for first time since April, says Nationwide
Average price of home rose 0.2% month on month in August to £275,465 as market awaits interest rate voteHouses near top state secondary schools ‘cost £40,000 more’UK house prices increased for the first time in four months in August, according to a leading index, as buyers and sellers remained in a “holding pattern” before an expected increase in interest rates later this year.The average price of a British home rose 0.2% month on month in August to £275,465, the first increase since April, according to Nationwide. Analysts had forecast a 0.1% rise. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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