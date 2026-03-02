RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
02.03.2026 11:00:16
UK house prices rise in February as chancellor avoids ‘negative speculation’
Rachel Reeves’ upcoming spring forecast has not led to slowdown, as property tax rumours did in NovemberBusiness live – latest updatesUK politics live – latest updatesHouse prices in the UK increased in February as Rachel Reeves avoided a repeat of the pre-budget “negative speculation” that depressed the market, as she prepares to present the spring forecast on Tuesday.The average price of a home rose to £273,176 last month, up by 0.3% from the month before, Nationwide said. It matched January’s monthly increase, and was above analysts’ forecasts of a 0.2% gain. The annual growth rate remained steady at 1%, the country’s biggest building society said. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|32,00
|3,23%
