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01.07.2026 10:59:32
UK house prices stall for second straight month as agents warn of summer slump
Average price of typical home little changed at £277,484 in June, says Nationwide, while housebuilder shares fallBusiness live – latest updatesUK house price growth stalled for a second consecutive month in June as rising interest rates triggered by the war in Iran hurt homebuyer demand and agents warned of a summer slump.The average price of a typical UK home edged down to £277,484 last month from £278,024 a month earlier, after a 0.6% month-on-month fall in May, according to the lender Nationwide. Economists had forecast a small monthly rise of 0.1% in June. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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