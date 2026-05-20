Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
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20.05.2026 06:00:33
UK housebuilders suffer £8bn hit from Iran war
Share prices have fallen sharply as hedge funds bet the industry will bear the brunt of the economic falloutWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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