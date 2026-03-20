RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
20.03.2026 12:03:44
UK household energy bills to rise by £332 as Iran war drives up prices
Price cap expected to rise 20% from July to SeptemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!