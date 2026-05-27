RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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27.05.2026 09:31:29
UK household energy bills to rise by 13% from July to two-year high
Ofgem’s cap increase means annual energy costs will rise to £1,862Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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