Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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19.08.2026 08:02:17
UK inflation accelerates to 2.9% in July amid Middle East energy shock
Figure pushes price growth further above BoE targetWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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|Middle East Holding Registered Shs
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