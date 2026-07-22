Burnham Holdings Aktie

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WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079

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22.07.2026 08:01:49

UK inflation falls by more than expected to 2.6% in lift for Andy Burnham

Annual June figure comes after new PM pledges to reduce cost of living and improve economyBusiness live – latest updatesUK inflation dropped by more than expected in June to 2.6%, in a boost for Andy Burnham’s plans to reduce the cost of living.The new prime minister has pledged to bring down the cost of living to give households more disposable income and improve the outlook for the economy, announcing a winter VAT holiday on electricity bills and lowering the national cap on bus fares. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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