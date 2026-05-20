Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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20.05.2026 09:08:02
UK inflation falls to 2.8% in April despite Middle East energy shock
Bigger than expected decline comes as BoE weighs response to effects of Iran conflictWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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