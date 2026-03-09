RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
09.03.2026 12:20:10
UK interest rate cuts unlikely this year amid Iran war - and a rise could be ahead
Markets predict Bank of England will hold rates in 2026 as bond yields soar on forecasts of prolonged conflictIran war drives oil prices above $100 a barrelBusiness live – latest updatesUK interest rates are not expected to be cut this year and could even rise next summer, according to financial markets, in a dramatic reversal of forecasts before the US-Israel war on Iran.Markets data on Monday showed that investors predict the Bank of England will most likely keep its base rate on hold at 3.75% for the remainder of the year, and would raise them to 4% next June. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
|RISE Inc.
|30,00
|-3,23%
