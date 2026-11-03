Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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03.11.2026 06:00:39
UK job satisfaction at record low amid rising frustration over pay and flexible working
Resolution Foundation study finds workers are less willing to go ‘above and beyond for employers than a decade ago’
Job satisfaction among UK workers has dropped to a record low, according to a study that shows a growing frustration with employers over pay and flexible working.
Analysis by the Resolution Foundation thinktank shows that a lack of flexible working, insecure jobs and a loss of independence have undermined how workers feel about their employment.Continue reading...
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