Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.09.2026 14:11:13
UK long-term borrowing costs hit highest since 1998 ahead of October Budget
The yield on 30-year gilts hit its highest level since 1998, adding to the pressure on government spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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