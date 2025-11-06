AFC Ajax Aktie
WKN: A0H0RS / ISIN: NL0000018034
|
06.11.2025 01:01:06
UK minister says ‘lessons learned’ after Ajax armoured vehicle declared safe
Some soldiers experienced long-term hearing loss from noise and vibrations during trialsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AFC Ajax N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu AFC Ajax N.V.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AFC Ajax N.V.
|8,96
|0,45%