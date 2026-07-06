Biofuels Corporation PLCShs Aktie

Biofuels Corporation PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0B666 / ISIN: GB00B00VD693

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06.07.2026 06:00:23

UK ministers changed stance on biofuels after officials’ US lobbying tour

Revelation raises concerns that US commercial pressure could weaken Britain’s efforts to reduce carbon emissionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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