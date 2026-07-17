RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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17.07.2026 06:00:33
UK mortgage rates rise again after resumption of Middle East hostilities
Several big lenders raised their fixed rates by as much as 0.35 percentage pointsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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