RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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24.07.2026 01:02:10

UK mortgage rates rise to highest level for a month

Renewed tensions in the Middle East feed through to the costs faced by lenders, pushing up borrowing costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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