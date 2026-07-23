RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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24.07.2026 01:02:10
UK mortgage rates rise to highest level for a month
Renewed tensions in the Middle East feed through to the costs faced by lenders, pushing up borrowing costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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