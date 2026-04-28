Born Aktie
ISIN: US0998631024
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28.04.2026 12:55:19
UK moves to prohibit tobacco sales to anyone born after 2008
A draft law in the UK to create a "smoke-free generation" by tobacco sales for anybody born after 2008 has cleared both houses of parliament. Only the king's signature remains for it to become law.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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