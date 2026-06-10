WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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10.06.2026 07:23:36

UK pint prices up 36% since last World Cup - here's why

UK pint prices are up 36% since the last World Cup. We look at why beer now costs so much more.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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