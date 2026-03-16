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16.03.2026 16:37:47
UK plans to curb powers of financial services watchdog
Treasury proposes Financial Ombudsman Service reforms to prevent it acting as ‘quasi-regulator’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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