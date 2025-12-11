Medicines Aktie
WKN: 938858 / ISIN: US5846881051
|
11.12.2025 06:00:21
UK pledges to spend extra £1.5bn on NHS medicines as part of Trump tariff deal
Outlay over next 3 years is in return for the US exempting British pharmaceutical imports from tariffsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!