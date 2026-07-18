ANN Aktie

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WKN DE: A1H8BF / ISIN: US0356231078

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18.07.2026 17:39:21

UK police arrest murder suspect in Ann Widdecombe's death

Police in southwest England say they have arrested a 26-year-old man on suspicion of murdering politician Ann Widdecombe. Based on initial inquiries, they were not treating the case as terrorism or politically motivated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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