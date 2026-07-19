ANN Aktie
WKN DE: A1H8BF / ISIN: US0356231078
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19.07.2026 09:23:20
UK police arrest murder suspect in Ann Widdecombe's death
Police in southwest England say they have arrested a 26-year-old man on suspicion of murdering politician Ann Widdecombe. Based on initial inquiries, they were not treating the case as terrorism or politically motivated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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