ANN Aktie
WKN DE: A1H8BF / ISIN: US0356231078
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20.07.2026 15:43:20
UK police arrest murder suspect in Ann Widdecombe's death
Police in southwest England say they have arrested a 26-year-old man on suspicion of murdering politician Ann Widdecombe. Based on initial inquiries, they were not treating the case as terrorism or politically motivated.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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