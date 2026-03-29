CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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29.03.2026 13:11:20
UK police arrest suspect after car hits pedestrians
Seven people were seriously injured when a car plowed into pedestrians on a street in the central English city of Derby. Police say they have arrested a man in his 30s.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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