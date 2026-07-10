ANN Aktie
WKN DE: A1H8BF / ISIN: US0356231078
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10.07.2026 17:51:20
UK police open murder probe into death of Reform UK's Ann Widdecombe
Police in Britain have launched a murder investigation after finding politician Ann Widdecombe dead with serious injuries in her home. They said nothing about a potential motive or backdrop for the crime at first.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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